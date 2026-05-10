Crisi a Fabriano | Mastrovincenzo chiede interventi per Beko ed Electrolux

A Fabriano, la crisi industriale si fa sentire con il fermo della produzione di Beko ed Electrolux. Mastrovincenzo ha richiesto interventi immediati per affrontare la situazione. Le domande che circolano riguardano l’impatto del blocco sulla produzione futura del distretto e le ragioni per cui gli esuberi sono già superiori alle stime iniziali. La questione riguarda principalmente il settore degli elettrodomestici nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzerà il fermo produzione Beko il futuro del distretto?. Perché gli esuberi hanno già superato le previsioni iniziali?. Quali misure adotterà la Regione per salvare Electrolux Cerreto d'Esi?. Cosa rischiano i lavoratori se non vengono rispettati gli accordi di aprile?.? In Breve Beko ferma produzione piani induzione con perdita di oltre 2000 pezzi tra maggio e giugno.. Esuberi Beko a 90 lavoratori contro i 62 inizialmente previsti dai piani aziendali.. Electrolux Cerreto d'Esi rischia ristrutturazione con 170 dipendenti coinvolti dai conti in rosso.. Sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm-Uil denunciano violazione accordi quadro del 28 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi a Fabriano: Mastrovincenzo chiede interventi per Beko ed Electrolux ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pesca in ginocchio per maltempo e crisi internazionale, Catanzaro chiede interventi della RegioneIl capogruppo del Pd all’Ars sollecita misure di sostegno per le marinerie siciliane colpite da costi in aumento e porti danneggiati “La pesca... Milano Design Week 2026: funzionalità ed estetica alla ‘Swedish Home by Electrolux’(Adnkronos) – Electrolux Group, leader globale nel settore degli elettrodomestici, offre un momento di pausa nella frenesia della Milano Design Week...