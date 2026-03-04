Pesca in ginocchio per maltempo e crisi internazionale Catanzaro chiede interventi della Regione

A Catanzaro, i pescatori chiedono interventi alla Regione a causa delle difficoltà causate dal maltempo e dalla crisi internazionale. La pesca siciliana, in particolare, sta attraversando un momento di grande criticità, con le condizioni meteomarine avverse che, da dicembre, limitano le operazioni delle marinerie. La situazione ha portato a una sospensione delle attività di pesca in diverse zone.

Il capogruppo del Pd all'Ars sollecita misure di sostegno per le marinerie siciliane colpite da costi in aumento e porti danneggiati "La pesca siciliana vive una fase di forte criticità dovuta alle condizioni meteomarine avverse che, da dicembre, impediscono alle marinerie di operare con continuità. Ora anche il contesto di crisi internazionale determina ulteriore aumento dei costi operativi. Il governo regionale non può stare a guardare e deve individuare subito misure appropriate". Lo afferma Michele Catanzaro, capogruppo del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana, commentando l'allarme lanciato dalle associazioni di categoria.