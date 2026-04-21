Milano Design Week 2026 | funzionalità ed estetica alla ‘Swedish Home by Electrolux’

Durante la Milano Design Week 2026, Electrolux presenta “The Swedish Home by Electrolux”, uno spazio dedicato che combina elementi di natura, tecnologia e design scandinavo nel quartiere di Porta Venezia. L'iniziativa, promossa dal gruppo internazionale di elettrodomestici, offre ai visitatori un’esperienza che mette in mostra funzionalità e estetica in un contesto urbano. La mostra si inserisce nel calendario di eventi della fiera dedicata al design e all’arredo.

(Adnkronos) – Electrolux Group, leader globale nel settore degli elettrodomestici, offre un momento di pausa nella frenesia della Milano Design Week 2026 con “The Swedish Home by Electrolux”: uno spazio che porta natura, tecnologia e design scandinavo nel cuore di Porta Venezia. L’invito al visitatore è quello di rallentare, per apprezzare a pieno non solo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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