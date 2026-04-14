Vanessa Scalera interpreta Imma Tataranni, un personaggio che lascia un’impronta duratura nello spettatore, grazie alla sua presenza forte e intensa. La serie televisiva racconta le vicende di una donna che si confronta con le proprie responsabilità e le difficoltà quotidiane, creando un personaggio complesso e sfaccettato. La bravura dell’attrice si riflette nella capacità di rendere credibile questa figura, che si muove tra momenti di vulnerabilità e determinazione.

Il problema di un personaggio forte come Imma Tataranni è che ti rimane addosso. Nel bene e nel male. Poi ce ne fossero di questi problemi, d’accordo. Ma è il motivo per cui da lì si parte anche quando la sostituta procuratrice di Matera non centra un bel nulla. Come in questo caso con " La sorella migliore " di Filippo Gili, da stasera al Carcano con protagonista Vanessa Scalera (appunto). Che dopo cinque stagioni pare voglia abbandonare il personaggio della fiction RaiUno. Ma non certo l’amatissimo teatro. Dove torna sul palco insieme ad Alessandro Tedeschi, Aurora Peres e Michela Martini, diretta da Francesco Frangipane. Interno famigliare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vanessa Scalera tra sensi di colpa e redenzione

“Colpa dei sensi”, intervista esclusiva ad Anna Safroncik: “In Colpa dei sensi Laura si ritrova divisa tra due uomini. All’inizio della carriera ho dovuto lottare di più per dimostrare che non ero solo bella”A partire da stasera, venerdì 30 gennaio, andrà in onda su Canale 5 “Colpa dei sensi”.

Da Noi… a Ruota Libera, Vanessa Scalera e Simona Izzo tra gli ospitiFrancesca Fialdini torna oggi, domenica 22 marzo, con un nuovo appuntamento di Da Noi… a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.

Argomenti più discussi: Vanessa Scalera tra sensi di colpa e redenzione; La sorella migliore al Teatro Vascello: tra amore e sensi di colpa; Ninni Bruschetta al centro di una sfida difficile: trasforma dolore e cura in amicizia, memoria e Storia.

Ragazzi, questa serie è uscita l'anno scorso e ho sentito dire che la seconda stagione uscirà quest'anno. Ho adorato la prima stagione: ha un cast fantastico — Vanessa Scalera, Eduardo Scarpetta, Massimiliano Caiazzo — più una nuova aggiunta per la seco facebook

Dal 14 al 19 aprile al Teatro Carcano di Milano Vanessa Scalera è la protagonista di La sorella migliore x.com