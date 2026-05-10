Cremonese Vardy riaccende la salvezza | trionfo 3-0 contro il Pisa

Nella partita tra Cremonese e Pisa, l’attaccante ha segnato il suo primo gol dopo diversi mesi di assenza, contribuendo al risultato di 3-0 a favore della squadra di casa. Durante l’incontro, il Pisa ha giocato in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo, a causa di un’espulsione. La Cremonese ha così ottenuto una vittoria importante in chiave salvezza.

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? Domande chiave Come ha fatto Vardy a sbloccare il match dopo mesi di assenza?. Perché il Pisa è rimasto in inferiorità numerica per gran parte della gara?. Chi ha salvato la porta del Pisa dopo l'errore di Semper?. Quanto dista ora la Cremonese dalle zone calde della classifica?.? In Breve Vardy segna il primo gol dopo l'assenza dal 8 marzo 2026.. Pisa gioca con dieci uomini dal 24° minuto per espulsione Bozhinov.. Bonazzoli segna il secondo gol su assist di Vandeputte nella ripresa.. Okereke chiude il 3-0 finale sfruttando la disorganizzazione difensiva ospite.. Jamie Vardy ha segnato il suo primo gol dalla battaglia di gennaio, spingendo la Cremonese verso una vittoria fondamentale per la salvezza contro il Pisa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremonese, Vardy riaccende la salvezza: trionfo 3-0 contro il Pisa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Contro il Pisa già retrocesso. La Cremonese deve solo vincere. Vardy dal 1’ per tornare a sperareUna gara che per la Cremonese, probabilmente, è già oltre il concetto metaforico di ultima spiaggia per quanto riguarda le speranze di salvezza. Il grande assente. Cremonese, è Vardy l’ultima carta salvezzaL’accoglienza degna di una star, tra interviste in grande stile e i tifosi entusiasti.