La Cremonese si prepara a sfidare il Pisa, già retrocesso, con l’unico obiettivo di ottenere i tre punti. L’allenatore ha deciso di schierare Vardy dall’inizio nel tentativo di riaccendere le speranze di salvezza. La partita rappresenta un’ultima opportunità per la squadra di cercare di migliorare la propria posizione in classifica, anche se le possibilità di evitare la retrocessione sembrano ormai molto ridotte.

Una gara che per la Cremonese, probabilmente, è già oltre il concetto metaforico di ultima spiaggia per quanto riguarda le speranze di salvezza. Ma finché la matematica non darà la propria condanna serve provarci, a partire da oggi, ore 15, nella sfida casalinga contro il Pisa ormai già retrocesso. I grigiorossi, invece, arrivano dal pesante ko con la Lazio dopo il quale il tecnico Giampaolo aveva parlato di "Vera mazzata" e "Mondo capovolto, visto che a gennaio eravamo virtualmente salvi". Parole di grande delusione, dette a caldo. Ieri in conferenza l’allenatore dei lombardi ha subito cambiato metro comunicativo. "Col Pisa c’è in palio molto più dei tre punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Contro il Pisa già retrocesso. La Cremonese deve solo vincere. Vardy dal 1’ per tornare a sperare

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