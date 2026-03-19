Fiorentina la prova del 9 col Rakow | segnali incoraggianti di crescita? Cos’è successo dopo la vittoria con la Cremonese

Dopo la vittoria contro la Cremonese, la Fiorentina ha affrontato il Rakow in una partita che ha mostrato alcuni segnali di miglioramento. La squadra di Vanoli ha cercato di consolidare la propria prestazione, mentre i giocatori hanno messo in campo determinazione e attenzione. La sfida ha evidenziato alcuni aspetti positivi nel gioco e nell’atteggiamento complessivo della squadra.

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