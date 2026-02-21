Infortunio Gaspar cambio obbligato dopo pochissimi minuti dall’inizio di Lecce Inter | cos’è successo

Gaspar si infortuna al minuto zero della partita tra Lecce e Inter, costringendo l’allenatore a sostituirlo subito. Il difensore si ferma improvvisamente durante il riscaldamento, creando preoccupazione tra i tifosi. La sua uscita precoce modifica subito le strategie di gioco del Lecce. La squadra si organizza rapidamente per adattarsi alla perdita. Il match riprende con un nuovo assetto, mentre i medici controllano Gaspar.

Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Spalletti dopo Juve Como: «Prestazione condizionata dal primo gol, Di Gregorio non ha più responsabilità di altri! Per la corsa Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calhanoglu Inter, cambio forzato dopo nove minuti per il turco! Cos’è successo al regista nerazzurroDurante una delle partite più importanti, Calhanoglu ha dovuto abbandonare il campo dopo appena nove minuti a causa di un problema muscolare.

Inter-Liverpool, Calhanoglu esce dopo 10 minuti: cos’è successoNella partita di Champions League tra Inter e Liverpool, Hakan Calhanoglu ha dovuto lasciare il campo dopo soli 10 minuti a causa di un infortunio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.