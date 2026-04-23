Convocati Cremonese per il Napoli la scelta finale su Vardy | la lista di Giampaolo

La Cremonese ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Napoli, con Marco Giampaolo che ha comunicato i nomi dei partecipanti. La sfida si svolgerà domani, e tra i convocati figura anche il nome di Vardy, mentre la decisione finale sulla sua presenza sarà comunicata in seguito. La formazione si prepara ad affrontare la trasferta con i giocatori ufficialmente a disposizione.

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