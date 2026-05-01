Nel match di Serie A tra Pisa e Lecce, il primo gol è stato segnato da Banda al settimo minuto del secondo tempo. Durante il primo tempo, il Lecce ha mostrato poche azioni offensive, senza riuscire a trovare la rete. La partita si è conclusa con il risultato di 1-2 a favore del Lecce.

Il gol di Banda è arrivato al settimo minuto del secondo tempo, dopo che il Lecce nella prima frazione aveva fatto poco. Al decimo minuto il pareggio del Pisa con Léris. A metà ripresa Khedira ha riportato avanti i salentini, in modo definitivo. Una parata decisiva di Falcone ha salvato il risultato. Alla quartultima giornata del campionato di calcio di serie A il Lecce, con 32 punti, ha quattro lunghezze sulla Cremonese terzultima e che lunedì affronterà in casa la Lazio. Una vittoria importantissima quella del Lecce in Toscana, per tentare la quarta salvezza consecutiva. Il Pisa, ultimo con 18 punti, alla sesta sconfitta consecutiva, è matematicamente retrocesso in serie B dove torna dopo un anno.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Live PISA-LECCE - SERIE A

Notizie correlate

Leggi anche: Pisa-Lecce: sfida decisiva per la salvezza in Serie A

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: in campo Pisa Lecce

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Le partite di oggi: Pisa-Lecce per la salvezza in Serie A, due anticipi in Premier e in Liga; Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pisa – Lecce: info Settore Ospiti; Pronostico Pisa-Lecce | Serie A 2025/26.

DIRETTA | Pisa Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: ammonito Caracciolo (Serie A, 1 maggio 2026)Diretta Pisa Lecce streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Romeo Anconetani per il trentacinquesimo turno di Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Pisa-Lecce 1-2 LIVE: si è sbloccato Cheddira. Annullato il tris di CamardaPisa-Lecce è l'anticipo che apre la 35ª e quartultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. calciomercato.com

IL VERONA È MATEMATICAMENTE IN SERIE B Pisa-Lecce è fatale ai veneti, che dopo 6 anni salutano la Serie A: il cambio Zanetti-Sammarco non è servito, fatali le 21 sconfitte in 34 giornate - facebook.com facebook

SERIE A | in campo alle 20,45 PIsa-Lecce. DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com