La Cremonese ha vinto 3-0 contro il Pisa, mantenendo vive le speranze di salvezza. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi a un punto dal Lecce, che occupa l’ultimo posto utile. Il risultato di questa partita rappresenta un passo importante nella lotta per evitare la retrocessione in una stagione ancora aperta. La squadra ora punta a ottenere altri punti nelle prossime gare per continuare a credere nella salvezza.

Cremona, 10 maggio 2026 – La Cremonese non sciupa la sua “ultimissima occasione”. Batte il Pisa con un 3-0 e risale a -1 dal Lecce. La squadra di Giampaolo può così continuare a sperare nella salvezza, anche se le due giornate rimanenti dovranno dare seguito alla prova e alla vittoria conquistata allo “Zini” dopo oltre cinque mesi. In questa serrata volata finale con i salentini un ruolo molto importante lo giocherà senza dubbio il calendario, che chiamerà i grigiorossi a renderà visita all’Udinese e ad ospitare il Como, mentre i giallorossi giocheranno prima in casa del Sassuolo e poi chiuderanno ospitando il Genoa. Due avversarie che hanno...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, il tris al Pisa sa di speranza: Lecce a -1 e salvezza ancora possibile

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