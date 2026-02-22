Genoa tris e sorpasso | 3-0 al Torino riaccende la speranza salvezza

Il Genoa ha vinto 3-0 contro il Torino grazie a un’ottima prestazione offensiva. La squadra ha sfruttato le occasioni create nel primo tempo, ottenendo un vantaggio decisivo. La vittoria permette al Genoa di salire di posizione in classifica e di avvicinarsi alla zona salvezza. I giocatori si sono mostrati determinati e concentrati, dando nuova speranza ai tifosi. La prossima partita sarà fondamentale per il proseguimento della stagione.

Il Genoa ha ottenuto una vittoria cruciale nel contesto della lotta per la salvezza, imponendosi per 3-0 sul Torino in un match valido per la ventiseiesima giornata della Serie A. Con questo successo, i liguri si portano a quota 27 punti in classifica, pareggiando il punteggio dei granata, e riaccendono le speranze di rimanere in massima serie. La partita, disputata il 22 febbraio 2026, ha in evidenza Brooke Norton-Cuffy, Caleb Ekuban e Junior Messias, autori dei gol che hanno deciso l’incontro. La sfida tra Genoa e Torino, giocata a Marassi, ha assunto fin da subito i contorni di un confronto diretto per evitare le zone pericolose della classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Volley Serie B: Palermo sbanca Sciacca 3-0 e riaccende la speranza salvezza. Prima vittoria esterna della stagione.La Rossopomodoro Palermo conquista la sua prima vittoria esterna della stagione battendo 3-0 la Scalia Sciacca.

Parma, vittoria all’ultimo secondo: gol di Pellegrino riaccende la speranza salvezza e affonda il Verona.Pellegrino ha segnato all’ultimo secondo, portando il Parma a vincere contro il Verona e riaccendendo le speranze di salvezza.

Disastro Torino, tris del Genoa e Baroni sempre più in bilico: ritmo da retrocessione!Seconda sconfitta consecutiva per i granata che giocano in dieci tutta la ripresa e cadono sotto i colpi di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias ... tuttosport.com

