Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese Pisa | È un’ultima chiamata bisogna solo vincere Il focus è nella capacità di reazione | o lotti o ti lasci morire cosa vuoi fare?

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della partita tra Cremonese e Pisa, l’allenatore ha parlato in conferenza stampa sottolineando che si tratta di un’ultima chance per la squadra, evidenziando l’importanza di ottenere una vittoria. Ha insistito sulla necessità di una reazione immediata, affermando che in questa fase bisogna lottare o rischiare di essere sopraffatti. La partita, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, è stata presentata come decisiva per il futuro del team.

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© Calcionews24.com - Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese Pisa: «È un’ultima chiamata, bisogna solo vincere. Il focus è nella capacità di reazione: o lotti o ti lasci morire, cosa vuoi fare?»
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