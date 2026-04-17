Sicurezza stradale | Traffico contromano di monopattini e bici elettriche

Una lettrice ha segnalato un problema di sicurezza stradale nell’ultimo tratto di via Alessandro Volta, tra l’incrocio con via G. La segnalazione riguarda la presenza di monopattini e biciclette elettriche che circolano contromano, creando potenziali situazioni di pericolo per altri veicoli e pedoni. La questione viene sollevata come una criticità che necessita di attenzione da parte delle autorità competenti.

Scrive una lettrice: "Si segnala una criticità in materia di sicurezza stradale nell’ultimo tratto di via Alessandro Volta, tra l’incrocio con via G. Spadolini e la rotatoria di viale Gramsci. La problematica principale è rappresentata dal frequente transito contromano di biciclette elettriche e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monopattini e bici elettriche nella zona pedonale solo i feriali Al setaccio bici elettriche e monopattini a Battipaglia: sequestrati 11 veicoli "sospetti"Polizia di Stato in azione: a seguito dei controlli straordinari a biciclette elettriche e monopattini, nell'ambito della prevenzione e alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sicurezza stradale: Traffico contromano di monopattini e bici elettriche :: Segnalazione a Forlì; Contromano in via della Libertà, si schianta contro un Suv: traffico in uscita da Venezia paralizzato per oltre un'ora; Maratona di Milano, strade chiuse e viabilità: cosa cambia il 12 aprile; Cronaca. Cesenatico, imbocca la rampa dell’Adriatica contromano in bicicletta: ciclista travolto da un furgone. Serata da incubo sulla Pontina: traffico nel caos per auto contromano. Ragazza provoca cinque incidentiNotte di paura sulla strada statale Pontina, dove una ragazza di 26 anni ha percorso diversi chilometri contromano provocando il ... latinapress.it Contromano in auto per superare il traffico travolge scooter: 18enne in ospedale, l’incidente a FuorigrottaIncidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, auto condotta da 46enne investe scooter: ferito 18enne. Lo scontro nello stesso punto in cui morirono i due 20enni nel 2023. Breaking news e storie ... fanpage.it Nell’ultimo rapporto della Com EU sullo stato della sicurezza stradale (che non va bene) si rileva il fatto che l’Italia non ha mantenuto le promesse fatte con il Piano NSS 2030. In particolare, non ha investito quanto promesso, non ha creato il Centro Ricerca na x.com La sindaca Silvia Salis a Sampierdarena per seguire i lavori della nuova Zona 30 tra Villa Scassi e via Cantore “La sicurezza stradale è un tema a cui questa giunta tiene molto. Gli incidenti a Genova stanno diminuendo, ma il numero resta ancora troppo alt facebook