Intervengono per una lite ma trovano monopattini e bici rubati

Nella giornata del 7 maggio, le forze dell’ordine sono intervenute in via Mischi a causa di una disputa tra persone presenti sul posto. Arrivati sul luogo, gli agenti hanno scoperto che tra gli oggetti trovati, ci erano alcuni monopattini e biciclette, risultati poi rubati. La polizia ha avviato i controlli necessari per identificare i responsabili e verificare la provenienza degli oggetti sequestrati.

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Intervento delle volanti della polizia in via Mischi in città nella giornata del 7 maggio per una presunta lite. Una volta sul posto hanno identificato una donna straniera la quale ha spiegato di aver litigato con un'amica e il suo fidanzato. Durante la perquisizione, in garage, gli agenti hanno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Carabinieri intervengono per una lite in famiglia ma trovano una serra di cannabis dentro l'armadioL'attenzione dei carabinieri intervenuti è caduta su un cavo elettrico che, tramite un foro, entrava nell’armadio: aperte le ante, i carabinieri... Leggi anche: Ruba una bici elettrica ma intervengono i carabinieri e bloccano il ladro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I carabinieri intervengono per una lite di coppia e trovano armi e droga - Riva - Arco; Riva del Garda, carabinieri intervengono per una lite in casa ma sentono odore di marijuana: era nascosta nella lavatrice e sparsa nell'abitazione; DROGA NELL’ALTO GARDA, UN ARRESTO DEI CARABINIERI; Lite a colpi di bottiglia di fronte alla stazione. Intervengono i carabinieri. Interviene per aiutare una donna e le sparano: Jessica muore a 34 anni, aveva tre figli. «Era forte, sempre pronta ad aiutare»Una lite che degenera, il caos improvviso e una donna che, spinta da un istinto di protezione, decide di non voltarsi dall'altra parte. Lo scontro verbale si è trasformato in ... ilmattino.it Lite coniugale scoppia in violenza: 30 giorno di prognosi per la compagna. Per l'uomo scatta l'allontanamento d'urgenzaTOLENTINO – Una lite familiare finisce in violenza: i carabinieri di Tolentino intervengono per separare due coniugi, entrambi di origine senegalese. Per l'uomo, un operaio 64enne incensurato, ... corriereadriatico.it #Sassari. Aggredisce la madre dopo il rifiuto di dargli denaro: intervengono i Carabinieri - facebook.com facebook La "Presentazione Badge di Cantiere Sisma 2016". Intervengono il Ministro @Piantedosim - @Viminale, la Ministra Marina Elvira Calderone - @MinLavoro, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, @guidocastelli65, e il Questore della Camera x.com