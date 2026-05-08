Intervengono per una lite ma trovano monopattini e bici rubati
Nella giornata del 7 maggio, le forze dell’ordine sono intervenute in via Mischi a causa di una disputa tra persone presenti sul posto. Arrivati sul luogo, gli agenti hanno scoperto che tra gli oggetti trovati, ci erano alcuni monopattini e biciclette, risultati poi rubati. La polizia ha avviato i controlli necessari per identificare i responsabili e verificare la provenienza degli oggetti sequestrati.
Intervento delle volanti della polizia in via Mischi in città nella giornata del 7 maggio per una presunta lite. Una volta sul posto hanno identificato una donna straniera la quale ha spiegato di aver litigato con un'amica e il suo fidanzato. Durante la perquisizione, in garage, gli agenti hanno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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