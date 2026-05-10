Cremlino | La guerra finirà con vittoria Russia Witkoff e Kushner presto a Mosca

Il Cremlino ha dichiarato che la guerra terminerà con una vittoria della Russia, mentre si preparano visite di rappresentanti statunitensi a Mosca, tra cui Witkoff e Kushner. La Russia ha mostrato apertura a nuovi contatti con gli Stati Uniti riguardo alla crisi ucraina, ma ha mantenuto una posizione ferma sulla gestione militare del conflitto. La situazione sul terreno rimane tesa, con Mosca che conferma la sua strategia.

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Il Cremlino annuncia una prossima visita a Mosca degli inviati Usa Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo sull’Ucraina. Peskov però avverte: la guerra finirà con una vittoria russa. Mosca apre a nuovi contatti con Washington sulla crisi ucraina, ma ribadisce la linea dura sul campo. Berlino: "Schroeder mediatore? Preso nota ma da Putin spesso false offerte" "Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni", che "si inseriscono in una serie di false offerte" da parte della Russia. Lo hanno riferito all'Afp fonti governative tedesche in merito alla proposta di Vladimir Putin di nominare l'ex cancelliere della Germania, Gerhard Schroeder, come mediatore di un futuro negoziato tra l'Ue e la Russia per la fine della guerra in Ucraina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cremlino: "La guerra finirà con vittoria Russia, Witkoff e Kushner presto a Mosca" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ucraina, Witkoff e Kushner presto a Mosca. Peskov: “La guerra finirà con la vittoria della Russia”Gli inviati Usa Steven Witkoff e Jared Kushner si recheranno presto a Mosca e il dialogo Russia-Usa sulla risoluzione della crisi ucraina proseguirà. Iran, Trump: “La guerra finirà presto, avanti fino alla vittoria totale”Lazio-Sassuolo, Maldini cade in area dopo contrasto con Lipani: era rigore? Rubio “profeta” sull’Iran. Argomenti più discussi: Cremlino, 'la guerra in Ucraina finirà con una vittoria'; Russia, il blogger filo-Cremlino che era stato chiuso in manicomio: Putin sarà rovesciato dai suoi; Mattarella incontra il tennis italiano: Protagonisti nel mondo. FOTO.