Dopo più di settant’anni nel settore dei ricambi e degli accessori per biciclette, l’azienda di Forlimpopoli annuncia un nuovo capitolo: ora produce anche biciclette complete. La decisione segna un cambiamento importante nella sua storia, ampliando l’offerta e entrando in un mercato diverso. La produzione di biciclette si affianca ai prodotti tradizionali, rappresentando un’evoluzione significativa per l’azienda.

FORLIMPOPOLI (Forlì-Cesena) Dopo oltre settant’anni di attività nel mondo dei ricambi e degli accessori per biciclette, l’azienda forlimpopolese Brn compie un nuovo passo nella propria evoluzione industriale e commerciale entrando direttamente nel mercato delle biciclette complete. L’impresa, storicamente legata alla componentistica per il ciclismo, ha infatti lanciato una propria linea di modelli elettrici e tradizionali con il marchio Brn Bike. L’iniziativa segna una svolta nella strategia dell’azienda, che amplia così il proprio raggio d’azione passando dalla produzione di accessori e ricambi alla realizzazione di biciclette pronte all’uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brn, una sfida verso il futuro: "Ora costruiamo anche le bici"

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