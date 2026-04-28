Mobilità in Campania il vicepresidente Casillo annuncia | Ascolto e confronto per costruire le scelte della Regione

Da salernotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata la nuova Consulta Regionale della Mobilità in Campania, un organismo creato dalla Giunta regionale per promuovere un confronto continuo tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti riguardo al trasporto pubblico e alla mobilità. Il vicepresidente ha dichiarato che si impegnerà ad ascoltare le diverse opinioni e a favorire il dialogo tra le parti coinvolte. La Consulta si inserisce in un percorso di attenzione alle questioni legate alla mobilità regionale.

Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità, organismo voluto dalla Giunta regionale della Campania per rilanciare il dialogo permanente tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti sui temi del trasporto pubblico e della mobilità. La Consulta nasce per trasformare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Regione Campania, Vignati (M5S): “Depositata proposta di legge per innovare turismo e mobilità in Campania”Tempo di lettura: 2 minuti“È stata depositata la proposta di legge, a mia prima firma, ‘Istituzione del sistema integrato regionale di mobilità...

Trasporti. Il Vicepresidente Casillo incontra i sindacati: “Investire e condividere per tornare alla normalità del servizio”“Vogliamo puntare fortemente sul Trasporto Pubblico Locale in Campania, perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: REGIONE CAMPANIA. RIPARTE LA CONSULTA PER LA MOBILITà: PRIMA CONVOCAZIONE IL 28 APRILE; La nuova rotatoria di Giugliano, asset strategico per la mobilità; In mostra al DiARC ArchiCam. Napoli e la Campania. Architettura e Paesaggio 1945-2025; Trasporti in Campania, piano per rilanciare i treni regionali.

Mobilità in Campania, le sigle NCC: Grazie assessore Casillo, ora tavolo monotematico sulla legge regionaleApprezzamenti per la prima seduta della Consulta regionale per la mobilità, l’organismo previsto dall’articolo 29 della legge regionale 3/2002 della Campania ... napolivillage.com

mobilità in campania ilMobilità Campania, sigle NCC: Bene Consulta, ora tavolo tecnico su legge regionaleNapoli - La riattivazione della Consulta regionale per la mobilità segna un passaggio atteso da anni nel sistema dei trasporti campani, ma per il comparto del ... pupia.tv

Esplora notizie e video correlati all’argomento.