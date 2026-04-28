Mobilità in Campania il vicepresidente Casillo annuncia | Ascolto e confronto per costruire le scelte della Regione

È stata inaugurata la nuova Consulta Regionale della Mobilità in Campania, un organismo creato dalla Giunta regionale per promuovere un confronto continuo tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti riguardo al trasporto pubblico e alla mobilità. Il vicepresidente ha dichiarato che si impegnerà ad ascoltare le diverse opinioni e a favorire il dialogo tra le parti coinvolte. La Consulta si inserisce in un percorso di attenzione alle questioni legate alla mobilità regionale.