Mobilità in Campania il vicepresidente Casillo annuncia | Ascolto e confronto per costruire le scelte della Regione
È stata inaugurata la nuova Consulta Regionale della Mobilità in Campania, un organismo creato dalla Giunta regionale per promuovere un confronto continuo tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti riguardo al trasporto pubblico e alla mobilità. Il vicepresidente ha dichiarato che si impegnerà ad ascoltare le diverse opinioni e a favorire il dialogo tra le parti coinvolte. La Consulta si inserisce in un percorso di attenzione alle questioni legate alla mobilità regionale.
Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità, organismo voluto dalla Giunta regionale della Campania per rilanciare il dialogo permanente tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti sui temi del trasporto pubblico e della mobilità. La Consulta nasce per trasformare.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Regione Campania, Vignati (M5S): “Depositata proposta di legge per innovare turismo e mobilità in Campania”Tempo di lettura: 2 minuti“È stata depositata la proposta di legge, a mia prima firma, ‘Istituzione del sistema integrato regionale di mobilità...
Trasporti. Il Vicepresidente Casillo incontra i sindacati: “Investire e condividere per tornare alla normalità del servizio”“Vogliamo puntare fortemente sul Trasporto Pubblico Locale in Campania, perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: REGIONE CAMPANIA. RIPARTE LA CONSULTA PER LA MOBILITà: PRIMA CONVOCAZIONE IL 28 APRILE; La nuova rotatoria di Giugliano, asset strategico per la mobilità; In mostra al DiARC ArchiCam. Napoli e la Campania. Architettura e Paesaggio 1945-2025; Trasporti in Campania, piano per rilanciare i treni regionali.
Mobilità in Campania, le sigle NCC: Grazie assessore Casillo, ora tavolo monotematico sulla legge regionaleApprezzamenti per la prima seduta della Consulta regionale per la mobilità, l’organismo previsto dall’articolo 29 della legge regionale 3/2002 della Campania ... napolivillage.com
Mobilità Campania, sigle NCC: Bene Consulta, ora tavolo tecnico su legge regionaleNapoli - La riattivazione della Consulta regionale per la mobilità segna un passaggio atteso da anni nel sistema dei trasporti campani, ma per il comparto del ... pupia.tv
In Campania la Consulta regionale per la mobilità e i trasporti. Il punto con il presidente ANCI Francesco Morra - facebook.com facebook
#Roma #viabilità #Atac Venerdì primo maggio il “concertone” a San Giovanni, la mobilità. Le chiusure previste e le modifiche al trasporto pubblico x.com