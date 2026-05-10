Così l’impronta 33 è stata attribuita a Sempio | quattro controlli incrociati

Le indagini condotte dalla procura di Pavia hanno portato all’attribuzione dell’impronta 33 a un sospettato. Sono stati eseguiti quattro controlli incrociati sui dati raccolti, che hanno contribuito a delineare l’impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio. Attualmente, si sta valutando la possibilità di richiedere a breve il rinvio a giudizio per il sospettato. La procura sta analizzando i risultati delle verifiche per definire i prossimi passaggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La mole di informazioni derivante dall’indagine condotta dalla procura di Pavia è enorme e in queste ore sta pian piano emergendo l’impianto accusatorio completo nei confronti di Andrea Sempio, per il quale potrebbe essere richiesto a breve il rinvio a giudizio. Uno dei primi elementi che emerse sul caso lo scorso anno è stata l’ impronta 33, quella rilevata sul muro destro delle scale che portano alla cantina. Per la procura è attribuibile all’assassino di Chiara Poggi, che viene individuato dalla nuova indagine in Andrea Sempio. Nei nuovi documenti viene spiegato che il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò “una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Così l’impronta 33 è stata attribuita a Sempio: quattro controlli incrociati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate «Garlasco, sull'impronta 33 quattro controlli incrociati»: così è stata attribuita a SempioCon la chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco si torna a parlare della famosa... Omicidio Chiara Poggi, nuova conferma dei Ris sull’impronta 33 attribuita ad Andrea SempioIl confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò '"una volta identificate le 15 minuzie... Argomenti più discussi: Garlasco, i tre elementi chiave del caso Sempio a confronto; Delitto di Garlasco: Un unico killer, Sempio ha agito da solo. I video intimi di Chiara Poggi, la scena del crimine e l'errore giudiziario su Stasi; Delitto di Garlasco, il vero peso dell’impronta 33: cosa dicono gli atti su Andrea Sempio; L'impronta 33, il Dna e le avances: così per i pm Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi.