Così ha agito Si mette male per Andrea Sempio | cosa si è scoperto dalle nuove perizie

Nuove perizie hanno portato alla luce dettagli che rischiano di complicare la posizione di Andrea Sempio, coinvolto in un procedimento giudiziario. Tra gli elementi emersi spicca l’utilizzo di un avatar 3D, inserito nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, diventato uno degli aspetti più discussi dal punto di vista tecnico. La presenza di questa rappresentazione digitale apre nuovi interrogativi sulla ricostruzione dei fatti.

Un avatar 3D di Andrea Sempio entra nella nuova inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi come uno degli elementi tecnici più discussi. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini ed è pronta a chiedere il rinvio a giudizio dell’amico di Marco Poggi. Al centro della consulenza c’è la cosiddetta impronta 33, la traccia palmare trovata sul muro della scala che porta alla cantina, dove venne rinvenuto il corpo della vittima. Il manichino tridimensionale realizzato dall’ingegnere Simone Tiddia sarebbe stato collocato “sulla scena originaria” del crimine e, secondo la consulenza, “fornisce riscontri” sulla compatibilità tra i piedi di Sempio posizionati sul primo gradino e la mano destra appoggiata nel punto della traccia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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