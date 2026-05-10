Così è morto il calcio di base Perché all' estero i talenti volano e a Roma giocano nel fango

Il calcio di base a Roma sta attraversando un momento difficile, con molte strutture che si trovano in condizioni precarie o abbandonate. Mentre all'estero i giovani talenti trovano campi adeguati e servizi efficienti, nella capitale spesso mancano le risorse per mantenere e sviluppare gli impianti sportivi. Questo divario si riflette nella qualità delle strutture e nelle opportunità offerte ai giovani calciatori locali.

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