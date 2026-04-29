Il ct della nazionale turca ha condiviso le sue sensazioni sull’esperienza ai Mondiali, esprimendo il rammarico per non aver scelto di trasferirsi all’estero prima. Ha anche affermato che il calcio italiano dovrebbe ripartire dalle sue basi e ha menzionato l’eventualità di vedere un allenatore di nazionali straniere come Guardiola alla guida di una squadra nazionale. La partecipazione di un italiano come ct durante il torneo è confermata, mentre un altro potrebbe essere coinvolto come allenatore di una nazionale diversa.

Calciomercato Inter: Nico Paz resta il grande sogno per l’estate! Il piano dei nerazzurri si intreccia con il Real Madrid, ecco cosa potrebbe accadere Calciomercato Juventus: Alisson, Bernardo Silva e Greenwood. Tre nomi per infiammare l’estate, con una condizione però fondamentale Calciomercato Milan: Leao ai titoli di coda! Il Manchester United offre questa contropartite, poi l’assalto al grande nome per l’attacco Mendes, ancora tu? 35 milioni di euro, è l’attaccante per Juve e Milan Calciomercato Inter:...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Montella racconta: «Mi pento di non essere andato prima all’estero. Il calcio italiano riparta dalla base. Guardiola ct, perché no!?»

Notizie correlate

Montella a 360°: «Yildiz può ancora migliorare e Spalletti può aiutarlo. Crisi calcio italiano? Dobbiamo ripartire dalle basi! Su Guardiola CT dell’Italia dico che…»di Luca FiorettiMontella, attuale CT della Turchia, ha parlato di Yildiz, Luciano Spalletti e di come può ripartire il calcio italiano per ritornare...

Calcagno indica la via: «Il calcio italiano riparta dalla crisi: servono equilibrio, giovani e programmi! Escludo quello scenario su Gravina»Mercato Juve, Elkann vuole riportare il blocco bianconero in Nazionale: il primo nome nella lista dei desideri per l’estate Bernardo Silva Juve, il...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Montella: Col Covid volevo smettere, la Turchia mi ha riacceso. Con Spalletti non mi prendevo, ma ora...

Montella, ct della Turchia, ha raccontato l’emozione di andare ai Mondiali e ha parlato così della crisi del calcio italianoAl Mondiale un italiano CT ci sarà e non sarà il solo. A guidare la Turchia ricca di talenti della nostra Serie A c’è Vincenzo Montella. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport. IN KOSOVO LA ... calcionews24.com

Montella: Col Covid volevo smettere, la Turchia mi ha riacceso. Con Spalletti non mi prendevo, ma ora...Il ct della Turchia si racconta alla Gazzetta: Mondiale con tante incognite, faremo base in Arizona con 42° poi giocheremo in Canada dove fa freddo. Gattuso e Gravina volevano fermare la Serie A per ... gazzetta.it