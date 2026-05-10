Al Met Gala, un evento noto per la moda e lo stile, alcuni rappresentanti del settore tecnologico hanno scelto abiti eleganti e innovativi. Sono stati osservati con look che combinavano elementi classici con dettagli moderni, sottolineando un interesse per l’estetica e l’immagine pubblica. La loro presenza ha attirato l’attenzione di fotografi e media, rendendo visibile la crescente partecipazione di figure del mondo tech a eventi di alta moda.

Non è certo una novità che l’élite miliardaria del settore tecnologico sia sempre più interessata alla moda, sia professionalmente (si pensi agli abiti virtuali del Web3 ) che personalmente, rinnovando il proprio guardaroba e inserendosi nel vivace ambiente sociale che accompagna i numerosi e appariscenti eventi del settore. All'inizio di quest'anno, il CEO di Meta Mark Zuckerberg e sua moglie, Priscilla Chan, sedevano in prima fila alla sfilata autunnale di Prada, entrambi vestiti con gli abiti del marchio — mesi dopo che Meta aveva stretto un accordo con Prada per produrre "smart glasses" con il partner di occhialeria della griffe, EssilorLuxottica.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa hanno indossato i Tech Guys al Met Gala

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