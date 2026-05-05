Durante il Met Gala 2026, uno degli ospiti ha sfoggiato un orologio Omega di grande richiamo, noto per essere riservato alle star. La presenza di giovani influencer e celebrità della Generazione Z è stata molto visibile, attirando l’attenzione sui look e gli accessori indossati. Tra i vari partecipanti, la scelta di oggetti di lusso come l’orologio ha suscitato interesse tra i media e i presenti.

Se c'era una presenza che non poteva mancare al Met Gala 2026, era quella delle grandi icone della Generazione Z. Connor Storrie e Hudson Williams hanno avuto un posto in una delle serate più speciali dell'anno ed entrambi hanno voluto dimostrare, in modi completamente diversi, di meritarlo. Entrambi gli attori sono entrati a far parte del club degli it boys di Hollywood e, come tali, ci si aspettava molto da loro in termini di moda. Connor Storrie ha indossato un look Saint Laurent firmato Anthony Vaccarello, un marchio che sembra essere diventato il suo fidato alleato per i grandi eventi, considerando che lo ha indossato anche durante la notte degli Oscar.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Al Met Gala Connor Storrie ha indossato un orologio Omega adatto solo alle star

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