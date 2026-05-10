Corteo a Castello e flash-mob contro la Russia nel giorno dell' Europa
Ieri, nel giorno dedicato all’Europa, si sono svolti due eventi di protesta a Castello. Un corteo si è mosso nelle vie del quartiere, mentre un flash-mob si è tenuto davanti al padiglione della Russia, situato vicino alla Biennale. Le manifestazioni sono durate diverse ore e sono state organizzate per esprimere dissenso nei confronti della Russia e del governo di Putin, che sono stati al centro dell’attenzione nelle settimane precedenti.
Ieri 9 maggio, giorno della “festa dell'Europa”, due diversi momenti hanno visto proteste contro la Russia e il governo di Putin, concentrate intorno alla Biennale e al padiglione della Russia lì ospitato, che sta tenendo banco da settimane.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Flash mob contro il banchinamento del Molo Clementino: cambiano giorno e orario, ma non lo spirito dell'iniziativaI due soggetti organizzatori, Comitato Porto-Città e Piattaforma Ancona – Porto Ambiente Salute Lavoro, hanno tenuto una conferenza stampa per...
Leggi anche: Cruciani e lo spettacolo nel giorno della festa della donna, l'associazione Non una di meno: «Flash mob contro di lui»