Corteo a Castello e flash-mob contro la Russia nel giorno dell' Europa

Ieri, nel giorno dedicato all’Europa, si sono svolti due eventi di protesta a Castello. Un corteo si è mosso nelle vie del quartiere, mentre un flash-mob si è tenuto davanti al padiglione della Russia, situato vicino alla Biennale. Le manifestazioni sono durate diverse ore e sono state organizzate per esprimere dissenso nei confronti della Russia e del governo di Putin, che sono stati al centro dell’attenzione nelle settimane precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui