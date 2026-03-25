A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il flash mob contro il banchinamento del Molo Clementino è stato spostato. La manifestazione si svolgerà in un giorno e orario diversi rispetto alla programmazione iniziale. L'iniziativa si svolgerà comunque con l'obiettivo di esprimere il proprio dissenso nei confronti dell'intervento sul molo.

I due soggetti organizzatori, Comitato Porto-Città e Piattaforma Ancona – Porto Ambiente Salute Lavoro, hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare la loro assoluta contrarietà al progetto ANCONA – A causa delle avverse condizioni meteo cambiano giorno e orario del Flash mob per dire No al banchinamento del Molo Clementino. L’evento si terrà infatti domenica 29 marzo dalle 11 davanti alla Fontana dei Due soli e non più venerdì 27 alle 17. Intanto questa mattina, cioè mercoledì 25, gli organizzatori, vale a dire il Comitato Porto-Città e la Piattaforma Ancona – Porto Ambiente Salute Lavoro, hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare le proprie ragioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Flash mob contro il banchinamento del Molo Clementino: cambiano giorno e orario, ma non lo spirito dell'iniziativa

Articoli correlati

Banchinamento del Molo Clementino, sì o no? Meno di 105 giorni alla verità: torna a farsi sentire il fronte dei contrariLa prima approvazione del documento che l'Adsp ha inviato anni fa al ministero dell'Ambiente ha rimesso la questione al centro del dibattito politico...

Banchinamento del Molo Clementino, per Andrea Nobili (Avs): «È ora di un indirizzo chiaro e preciso da parte della Regione»Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un interpellanza dove, oltre a esprimere la propria contrarietà al progetto, chiede alla...

Contenuti e approfondimenti su Molo Clementino

Discussioni sull' argomento No al banchinamento del Molo Clementino, arriva il flash mob di protesta; Banchinamento del Molo Clementino, Codici chiede un accesso agli atti.

Flash-mob ad Ancona contro un progetto per le crociere al porto antico(ANSA) - ANCONA, 25 MAR - Un flash-mob per protestare contro il progetto di banchinamento del molo Clementino per le crociere nella parte antica del porto di Ancona. Inizialmente previsto per venerdì ... msn.com

Ancona, il Molo Clementino divisivo: dopo 10 anni ancora al palo. La banchina da 355 metri osteggiata dalla politica e dalla burocraziaANCONA - Eppure, una soluzione alla fame di spazi per le crociere ci sarebbe già e si chiama Molo Clementino. Il progetto della nuova banchina da 355 metri per le grandi navi al porto antico, infatti, ... corriereadriatico.it

Le marche sono pronte a salpare verso Gaza! Siete pront a diventare l’equipaggio di terra e a gonfiare con tutto il fiato che avete le vele della Zeineddin Siete pront a sostenere Global Sumud Flotilla Vi aspettiamo alla Banchina 1 del Molo Clementino del - facebook.com facebook

Presentata un’istanza di accesso agli atti sul banchinamento di Molo Clementino. Serve la massima trasparenza sulla modifica del porto di #Ancona per ospitare le grandi #navi da crociera. #Codici #MoloClementino #porto x.com