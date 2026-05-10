Corsa storica di Frati festa a Camaiore per la decima edizione

A Camaiore si è svolta la decima edizione della “Corsa Storica di Frati”, una manifestazione che si tiene ogni anno vicino al centro storico della città. La gara, che coinvolge atleti e appassionati, si inserisce in un evento che unisce l’aspetto sportivo alle tradizioni locali. La giornata ha visto partecipanti di diverse età, con un percorso che attraversa zone emblematiche del territorio. La manifestazione ha richiamato un pubblico vario e numeroso.

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Camaiore, 10 maggio 2026 – A pochi passi dallo splendido centro storico di Camaiore si è disputata la 10ª edizione della “Corsa Storica di Frati”, manifestazione ormai profondamente radicata nel territorio e capace di valorizzare al meglio il legame tra sport, tradizione e comunità. L’evento, valido anche come 10° Memorial Angelo Di Iello, Priamo Bonuccelli e Roberto Pellegrinotti, oltre che Trofeo della Montagna Carlo Pardocchi e Ottavio Brunini, è stato organizzato con grande passione dal Rione Frati insieme all’Atletica Camaiore, con il patrocinio del Comune di Camaiore. Il Rione Frati si conferma ancora una volta autentico cuore pulsante...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa storica di Frati, festa a Camaiore per la decima edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corsa Storica di Frati, a Camaiore la decima edizioneCamaiore, 5 maggio 2026 – Il 10 maggio a poche centinaia di metri dal centro storico di Camaiore si disputerà la 10ª edizione della Corsa Storica di... Leggi anche: La Festa degli alberi alla decima edizione con i nonni vigili Argomenti più discussi: Corsa Storica di Frati, a Camaiore la decima edizione; Domenica c'è la Corsa Storica di Frati; Inchiostro di Storia: un maggio di incontri e conferenze per esplorare le tradizioni dei Frati Cappuccini; Palio di Asti: giuramento dei Rettori e Stima aprono le celebrazioni.