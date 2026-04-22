A Poggiridenti si è appena conclusa la decima edizione della Festa degli Alberi, un appuntamento ormai consolidato nel calendario locale. La giornata, caratterizzata da un clima primaverile, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, tra cui i nonni vigili, che hanno contribuito a rendere l’evento speciale. La manifestazione si svolge ogni anno per promuovere la tutela del patrimonio arboreo della zona e coinvolge diverse generazioni.

Ormai a Poggiridenti è un “classico“. Baciata da un clima tipicamente primaverile, si è svolta la 10ª edizione della Festa degli Alberi. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in stretta sinergia con la scuola “Rodari”, le associazioni locali (Avis, Alpini, Pro Loco, Polisportiva, Biblioteca e Associazione Anziani) e il prezioso contributo di numerosi volontari. Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria hanno partecipato con contagioso entusiasmo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Piasini, della dirigente Ombretta Meago e della rappresentante dell’Avis comunale Krizia Federica Biggi, il corteo si è mosso verso il parco giochi di via Gandoni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Festa degli alberi alla decima edizione con i nonni vigili

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