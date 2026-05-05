Corsa Storica di Frati a Camaiore la decima edizione

Il 10 maggio si terrà la decima edizione della Corsa Storica di Frati, a pochi centinaia di metri dal centro storico di Camaiore. L'evento coinvolge atleti e appassionati che prenderanno parte alla manifestazione, che si svolge lungo un percorso tradizionale e consolidato nel tempo. La giornata vedrà anche la presenza di volontari e organizzatori impegnati nelle operazioni di gestione e sicurezza della corsa.

Camaiore, 5 maggio 2026 – Il 10 maggio a poche centinaia di metri dal centro storico di Camaiore si disputerà la 10ª edizione della Corsa Storica di Frati, valida come Memorial Angelo Di Lello, Priamo Bonuccelli e Roberto Pellegrinotti, nonché Trofeo della Montagna dedicato a Carlo Pardocchi e Ottavio Brunini. L’organizzazione è curata dal Rione Frati in collaborazione con Atletica Camaiore, con il patrocinio del Comune di Camaiore. Per informazioni: Pietro 333 6127297 – Mariella 347 1263740 Email: [email protected] – [email protected] La gara, sulla distanza di oltre 12 chilometri, condurrà i concorrenti attraverso alcune delle località più caratteristiche del territorio camaiorese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa Storica di Frati, a Camaiore la decima edizione Notizie correlate Nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilisticaTorna a Bari, dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilistica disputata nel... Leggi anche: Anello, “poker” di Fraporta: l’edizione 2026 della Corsa storica si tinge di rossoblu Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il 10 maggio la Corsa Storica di Frati; Inchiostro di Storia: un maggio di incontri e conferenze per esplorare le tradizioni dei Frati Cappuccini; Palio di Asti: giuramento dei Rettori e Stima aprono le celebrazioni; L’attesa per il Palio. Sale la febbre da miccio. Caccia al Leon d’Oro. Corsa Storica di Frati, a Camaiore la decima edizioneCamaiore, 5 maggio 2026 – Il 10 maggio a poche centinaia di metri dal centro storico di Camaiore si disputerà la 10ª edizione della Corsa Storica di Frati, valida come Memorial Angelo Di Lello, Priamo ... lanazione.it Narni, Luca Paterni è l'unico a infilare l'anello di 3 centimetri: trionfo rossoblù alla Corsa StoricaIl cavaliere di Fraporta vince l'edizione 2026 in piazza dei Priori. Premiato dal sindaco Lucarelli e dalla presidente Nannini ... corrieredellumbria.it SFIDA IN MONTAGNA DOMENICA A FRATI E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande succes - facebook.com facebook