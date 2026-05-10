Dopo le prime cinque gare della stagione, la lotta per il Mondiale MotoGP si concentra tra due piloti, con un altro che sembra ormai escluso dalla corsa. Bezzecchi e Martin sono i nomi principali in pista, mentre Marquez appare distante dai vertici e Bagnaia fatica a trovare il ritmo giusto. La classifica generale vede Aprilia in testa, con una chiara posizione di vantaggio rispetto alle altre case.

Le prime cinque tappe della stagione hanno fornito un quadro piuttosto chiaro della situazione per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2026, promuovendo Aprilia nel ruolo di grande favorita per la conquista del titolo. Marco Bezzecchi e Jorge Martin, separati da un solo punto dopo il weekend di Le Mans, hanno accumulato infatti un grande vantaggio in classifica sul resto della concorrenza e possono contare su una moto estremamente solida. I due piloti ufficiali della Casa di Noale hanno tenuto sin qui un ottimo ruolino di marcia e sembrano ormai i candidati naturali per giocarsi il Mondiale nei prossimi mesi, anche grazie ai problemi e alle disavventure collezionate fino a questo momento dai ducatisti sulla carta più accreditati alla vigilia del 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Corsa a due per il Mondiale MotoGP tra Bezzecchi e Martin? Marquez sembra fuori dai giochi, Bagnaia non ingrana

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MotoGP, a Le Mans è cominciato il match per il Mondiale tra Bezzecchi e Martin? Con Marquez infortunato, Ducati confida in BagnaiaAlle ore 14:00 di quest’oggi, domenica 10 maggio, prenderà il via il Gran Premio di Francia di MotoGP.

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