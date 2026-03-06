Il Napoli si affida alle prestazioni del suo attaccante, che ha segnato numerosi gol e giocato molti minuti in questa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore è vicino a stabilire nuovi record di marcature e di presenza in campo. La squadra punta a consolidare la sua posizione in classifica grazie alle prestazioni dell’attaccante.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si aggrappa alla resistenza e ai gol del suo centravanti. Rasmus Hojlund è diventato uno degli uomini chiave della squadra di Antonio Conte e oggi contro il Torino punta a nuovi traguardi personali. Lo racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli, sulle pagine del Corriere dello Sport, che analizza numeri e rendimento dell’attaccante danese. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Hojlund sta vivendo una stagione da protagonista assoluto, tra record personali e una continuità fisica impressionante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Hojlund, il centravanti robot: record di gol e minuti nel mirino”

Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund glaciale a Marassi: rigore, doppietta e record nel mirino”Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund glaciale a Marassi: rigore, doppietta e record nel mirino”"> MARASSI – Per fortuna del Napoli, Rasmus Hojlund...

Corriere dello Sport: Hojlund esulta «I gol? Conta la vittoria»"> C’è un filo diretto che unisce Riyadh a Cremona e passa tutto dai piedi di Rasmus Hojlund.

Una raccolta di contenuti su Corriere dello Sport Hojlund il....

Temi più discussi: Lukaku, il pianto del campione; Hojlund, riscatto obbligatorio in un caso ma il Napoli ha preso una decisione – CdS; Hojlund sara riscattato dal napoli a fine stagione ecco il bottino di gol del centravanti danese; Serie A: Verona-Napoli 1-2.

Corriere dello Sport: Hojlund-Lukaku, la coppia che può cambiare il NapoliDa suggestione a soluzione concreta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ipotesi Hojlund più Lukaku non è più soltanto un’idea affascinante ma una possibilità reale per lo sprint ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, Hojlund tra riscatto e Champions: gol pesanti per il futuroRasmus Hojlund è il presente e soprattutto il futuro del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti danese rappresenta uno degli investimenti più importanti del pro ... napolipiu.com

“Pubblico, vogliamo parlarti chiaro” Questo l’incipit dell’articolo di fondo intitolato “Al pubblico”, col quale il 5 marzo del 1876, esattamente 150 anni or sono, si apriva il numero 1 del Corriere della Sera, che allora aveva gli “ufficii” di direzione ed amministrazio - facebook.com facebook

5/3/26. Il"Corriere della Sera"compie oggi 150 anni: il primo numero infatti usciva in data 5-6 Marzo 1876, fondato da Eugenio Torelli Viollier. Il giornale è uscito con la"sovracoperta"costituita dalla ristampa anastatica del primo numero. Emesso un francobollo x.com