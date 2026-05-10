Nella corsa Corri Nuoro, l’atleta Motzo ha concluso la gara in 38 minuti e 26 secondi, risultando il vincitore assoluto. Sul podio si sono posizionati altri due atleti, i cui nomi sono stati comunicati durante la premiazione. Le strade sono state chiuse temporaneamente e sono stati predisposti controlli per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini lungo il percorso.

? Domande chiave Chi sono gli atleti che hanno completato il podio insieme a Motzo?. Come sono state gestite le strade per la sicurezza dei corridori?. Quali categorie di atleti hanno partecipato alle prove dedicate ai giovani?. Perché questa corsa attira corridori da tutta la Sardegna?.? In Breve Simone Tola e Vincenzo Tanca completano il podio dopo il primo di Motzo.. Percorso di otto chilometri con gare dedicate a categorie Juniores, Promesse, Master e Seniores.. Bambini e ragazzi hanno corso sul medesimo tracciato prima della partenza degli adulti.. L'evento organizzato dall'ASD Atletica Amatori Nuoro ha coinvolto atleti da tutta la Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corri Nuoro: Motzo domina la gara con un tempo da 38:26

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