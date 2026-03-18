La 38ª edizione della “Corri alla Romola” si terrà domenica 22 marzo sulle colline di San Casciano Val di Pesa. Centinaia di podisti si sono iscritti per partecipare a questa gara che attraversa il paesaggio toscano. La corsa, organizzata in questa località, vede la presenza di molti partecipanti pronti a sfidarsi sui percorsi predisposti.

San Casciano Val di Pesa, 18 marzo 2026 – Si preannuncia una partecipazione importante per la 38ª “Corri alla Romola”, in programma domenica 22 marzo sulle colline di San Casciano Val di Pesa. Nell’ambiente podistico la gara è già da settimane al centro dell’attenzione e le previsioni parlano di almeno 500 partecipanti al via. La manifestazione propone una gara competitiva di 14,5 km, organizzata dalla Podistica Valdipesa sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, affiancata da una passeggiata ludico-motoria di 7 km. Spazio anche ai più piccoli con un percorso dedicato di 1 km. La gara è valida per il Trofeo UISP Under 30 e Camangi. Per i primi 500 iscritti è previsto un uovo di Pasqua di cioccolato, un gesto simbolico che accompagna un appuntamento ormai diventato una classica del podismo fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corri alla Romola, edizione 38. Centinaia di podisti al via

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