Corretto smaltimento dei rifiuti Controlli congiunti sul territorio

Negli ultimi mesi sono state riscontrate numerose irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, portando le autorità a intensificare i controlli sul territorio. Sono stati effettuati controlli congiunti tra diverse forze di polizia e enti locali per verificare il rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. Le ispezioni hanno riguardato vari punti di raccolta e discariche, evidenziando diverse violazioni alle procedure di smaltimento corretto.

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Troppe irregolarità verificate negli ultimi mesi portano a dover cambiare registro anche nel campo delle attività di controllo del territorio: nuovi accertamenti e verifiche dettagliate per quanto concerne il corretto conferimento dei rifiuti (differenziazione dei materiali ed esposizione negli orari e nei contenitori prestabiliti), ma anche in merito agli abbandoni nel territorio di Castano Primo, saranno dunque al centro di attività mirate che dalla prossima settimana verranno effettuate in sinergia tra diverse realtà del territorio. Proprio per questo motivo questa settimana c’è stato un incontro di organizzazione e preparazione organizzato dall’amministrazione comunale e propedeutico all’attività vera e propria nel centro abitato, nelle periferie e nelle aree boschive cittadine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corretto smaltimento dei rifiuti. Controlli congiunti sul territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ecopunto di Giarre, diffuso un vademecum per il corretto smaltimento dei rifiuti vegetaliCon l’approssimarsi della bella stagione e delle giornate di sole, molti cittadini si dedicano alla cura del verde. Contrasto agli abbandoni dei rifiuti: intensificati i controlli sul territorioProsegue e si intensifica a Sansepolcro l’attività di controllo e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in prossimità delle postazioni di...