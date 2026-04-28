Contrasto agli abbandoni dei rifiuti | intensificati i controlli sul territorio

A Sansepolcro sono stati rafforzati i controlli per prevenire l’abbandono dei rifiuti vicino alle aree di raccolta. Le autorità stanno intensificando le verifiche sul territorio per identificare chi lascia i rifiuti in modo illecito. Questa attività si inserisce in un’azione più ampia volta a tutelare il decoro urbano e ridurre i costi legati alla gestione dei rifiuti abbandonati. Le forze dell’ordine hanno già effettuato diversi controlli nelle zone più interessate.

Prosegue e si intensifica a Sansepolcro l’attività di controllo e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in prossimità delle postazioni di raccolta, una pratica scorretta che danneggia il decoro urbano, genera costi per la collettività e compromette il lavoro svolto quotidianamente per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Iren aumenta i controlli contro gli abbandoni di rifiuti in cittàMigliorare il decoro urbano e accompagnare la città verso un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficace e condiviso: è con questo obiettivo... Alta Irpinia, intensificati i controlli del territorio: due arresti tra i pregiudicatiNell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso in sede di Comitato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valdisieve, rafforzato il controllo ambientale contro l’abbandono dei rifiuti nei tre comuni; Controlli e fototrappole: rifiuti abbandonati, 46 multe in due mesi a San Giovanni; Teramo, controlli sui rifiuti: individuati nuovi abbandoni abusivi; Indifferenziato, niente tariffa puntuale: nel 2026 resta il sistema attuale - Radio Bruno. Più controlli contro gli abbandoni dei rifiutiAmmonta a 135 quintali di indifferenziato e 5.000 pezzi di vetro il quantitativo di rifiuti abbandonati e raccolti nel 2025 grazie all’attività dei gruppi di plogging organizzati da Legambiente Terre ... ilrestodelcarlino.it Rifiuti abbandonati: 46 violazioniControlli più serrati e un sistema di vigilanza rafforzato per contrastare l’abbandono dei rifiuti. È questa la linea adottata ... lanazione.it . ' Si informa la cittadinanza che, con . /, è stato disposto il contrasto agli incendi di vegetazione e di interfaccia su tutto il territorio comu - facebook.com facebook