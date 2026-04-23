Ecopunto di Giarre diffuso un vademecum per il corretto smaltimento dei rifiuti vegetali

Con l’arrivo della bella stagione, molte persone si dedicano alla cura del verde e alla gestione dei rifiuti vegetali. Per favorire uno smaltimento corretto, è stato diffuso un vademecum specifico in città. Il documento fornisce indicazioni chiare sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine vegetale, con l’obiettivo di evitare abbandoni e pratiche non conformi alle norme vigenti.

Con l’approssimarsi della bella stagione e delle giornate di sole, molti cittadini si dedicano alla cura del verde. Tuttavia, i lavori in giardino o sul balcone portano spesso un piccolo dilemma: come smaltire la terra proveniente dai vasi svuotati o dai rinvasi?Per evitare errori nel.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Irregolarità nello smaltimento dei rifiuti e mancata tracciabilità dei pezzi rottamatiUn titolare di un’impresa di autodemolizione a Catania è stato denunciato dalla Polizia Stradale per gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti... Torna il 'Sabato ecologico', per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombrantiFALCONARA MARITTIMA - Torna il ‘Sabato Ecologico’, l’iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune per...