Corlazzoli | Non c’è bisogno di insegnare l’empatia agli insegnanti bisogna metterli in condizione di usarla Non sono peggiori di quelli del passato ma vengono distratti troppo dalla burocrazia
Durante il congresso nazionale della Uil Scuola, un rappresentante ha affermato che gli insegnanti non necessitano di insegnare l’empatia, ma di essere messi in condizione di applicarla. Ha inoltre osservato che gli insegnanti di oggi non sono peggiori di quelli del passato, ma sono spesso distra...
Al panel "L'Umanizzazione del sapere", organizzato durante il congresso nazionale della Uil Scuola Rua a Riccione, il docente e giornalista, Alex Corlazzoli, ha messo subito in chiaro il terreno del ragionamento: la scuola pubblica si trova oggi a essere l'unico spazio rimasto in cui si può ancora fare educazione in senso pieno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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