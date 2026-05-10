Corlazzoli | Non c’è bisogno di insegnare l’empatia agli insegnanti bisogna metterli in condizione di usarla Non sono peggiori di quelli del passato ma vengono distratti troppo dalla burocrazia

Durante il congresso nazionale della Uil Scuola, un rappresentante ha affermato che gli insegnanti non necessitano di insegnare l’empatia, ma di essere messi in condizione di applicarla. Ha inoltre osservato che gli insegnanti di oggi non sono peggiori di quelli del passato, ma sono spesso distra...

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