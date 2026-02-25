Guardare video porno in coppia? Sì i miei preferiti sono quelli amatoriali ma se sono troppo brutti… | Fulminacci a tinte ‘hot’

Intervista decisamente hot per Fulminacci. Il cantante, classificatosi tra i primi 5 nella classifica della sala stampa stilata ieri al termine della prima serata del Festival, risponde alle domande piccanti di MySecretCase. Un modo per entrare più nell’intimità (è il caso di dirlo) del cantautore e conoscere qualcosa di lui che altrimenti sarebbe ben più difficile sapere. È una questione di misure. “Mediamente un ‘pipo’ italiano in erezione misura 20 cm, vero o falso? ” gli domandano. “ Spero falso ” replica Fulminacci, “Perché sai quanti ne misura, media nazionale?” gli chiedono. “15” risponde l’artista, ma la risposta esatta è 13,12 cm: “Ammazza, bene” osserva lui. Filmati in coppia, sì o no?. Altro argomento ‘bollente’: “ Guardare porno insieme al partner è dannoso per la relazione, vero o falso? “. Fulminacci non ritiene sia dannoso, e a proposito dell’abitudine di guardarli in coppia dice: “ Mi è capitato, molto più spesso da solo però “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

