Raf torna sul palco di Sanremo dopo undici anni, portando il brano “Ora e per sempre”, scritto con il figlio Samuele Riefoli. La sua partecipazione si inserisce in un momento di grande attesa, mentre nel mondo ci sono zone in cui i popoli vengono massacrati e le loro condizioni sono molto più difficili rispetto a quelle dell’Occidente. Raf ha deciso di tornare a cantare per trasmettere un messaggio di speranza, affermando che il sole sorgerà quando questi tempi bui finiranno. La sua presenza al festival suscita molta curiosità.

Raf torna in gara, dopo undici anni, al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Ora e per sempre”, scritto a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli. “ Ora e per sempre nasce da uno spunto di Samuele che mi fa ascoltare un brano, – ha dichiarato a FqMagazine Raf – mi dice ‘che ne pensi, mi aiuti a finire la costruzione, armonica, melodica, trovare un ritornello plausibile?’ Mi sono messo al piano forte con lui e, diciamo, in un pomeriggio abbiamo quasi delineato tutto quello che era quei tre minuti di struttura della canzone dal punto di questa musicale. Qualche giorno dopo lui mi ha detto ‘questa canzone papà la devi cantare tu’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono popoli che vengono massacrati, le loro condizioni sono decisamente peggiori di quelle di chi oggi vive in Occidente… Il sole sorgerà, quando questi tempi bui finiranno”: parla Raf

Tempi bui per quanti non sono in sintonia con l’affermazione che dopo la pioggia spunta sempre il soleIn un momento dominato dalla violenza e dall’incertezza, sembra difficile credere che dopo le difficoltà possa arrivare un periodo di rinascita.

Le parole di Mariam, iraniana in Italia: «Piangiamo di notte pensando al massacro di questi ragazzi e al loro coraggio. Non so come fanno, o di che materia sono fatti, ma sono diversi: se c'è una possibilità la dobbiamo a loro»Mariam, iraniana da oltre trent’anni in Italia, esprime profonda tristezza per il massacro di giovani nel suo paese d’origine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.