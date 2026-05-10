Cori contro Petrucci lo striscione per Matiasic e l' appello alla città | la Pallacanestro Trieste chiude al settimo posto

Durante l’ultima partita della regular season, il pubblico ha espresso il proprio disappunto con cori e striscioni rivolti a figure amministrative e alle istituzioni del basket europeo. La curva Nord ha mostrato manifesti con scritte come “Tutto questo non può finire” e ha rivolto un appello alla città, mentre nello stadio si sono sentiti cori contro il presidente della lega e richieste di attenzione verso il futuro del team. La partita si è conclusa con le squadre in piedi, in un’atmosfera di attesa e preoccupazione.

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