Cori contro Petrucci lo striscione per Matiasic e l' appello alla città | la Pallacanestro Trieste chiude al settimo posto

Da triesteprima.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima partita della regular season, il pubblico ha espresso il proprio disappunto con cori e striscioni rivolti a figure amministrative e alle istituzioni del basket europeo. La curva Nord ha mostrato manifesti con scritte come “Tutto questo non può finire” e ha rivolto un appello alla città, mentre nello stadio si sono sentiti cori contro il presidente della lega e richieste di attenzione verso il futuro del team. La partita si è conclusa con le squadre in piedi, in un’atmosfera di attesa e preoccupazione.

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Un palazzetto che si alza in piedi per due squadre il cui futuro è incerto, la curva Nord che espone i manifesti “Tutto questo non può finire” e che mette nel mirino Petrucci, Matiasic, Nba Europe, per poi concludere l'ultimo match della regular season con un appello a tutta la città. Sul campo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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