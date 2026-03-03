soci di minoranza chiedono incontro a matiasic per chiarimenti su pallacanestro trieste

I soci di minoranza della Pallacanestro Trieste hanno richiesto un incontro con il presidente Matiasic per ottenere chiarimenti sulla gestione della squadra. La richiesta nasce dall’esigenza di confrontarsi sulla direzione del club e sulla comunicazione tra la proprietà e il mondo economico della città. La questione riguarda aspetti organizzativi e strategici legati al futuro della società sportiva.

Il futuro della pallacanestro trieste dipende da una comunicazione chiara tra la proprietà e il tessuto economico locale. Il Consorzio Trieste Basket, che rappresenta l’1% della società e svolge un ruolo di ponte con le imprese del territorio, ha chiesto un incontro chiarificatore con il presidente Paul Matiasic in seguito a dichiarazioni pubbliche che hanno generato incertezza tra tifosi, società e organi di governo sportivo. Al centro della discussione c’è l’incertezza sulle prospettive future: l’investimento personale ammonta a 15 milioni e viene indicata la necessità di un main sponsor. È stato ribadito che Trieste avrà comunque una squadra, ma senza specificare in quale campionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

