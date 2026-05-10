Arezzo, 1 maggio 2026 – Sabato 16 maggio alle 18 al Circolo Aurora di piazza Sant’Agostino appuntamento con "Corde nell'Abya Yala", una conferenza-concerto che celebra l'identità dell'America Latina attraverso i suoi strumenti a corda. Più che un semplice concerto, è un viaggio nell'immaginario sonoro e visuale dove l'arpa, la chitarra e il charango diventano cronaca vivente di una metamorfosi culturale. La serata unirà l'esecuzione musicale dal vivo a una mostra di manifesti storici accompagnata da una conferenza esplicativa, offrendo un'esperienza immersiva tra suoni, narrazione e memoria visiva. Partecipano: Tiziana Palmiero: Arpista, cantante e ricercatrice con un dottorato in Studi Latinoamericani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Corde nell'Abya Yala", una conferenza-concerto all’Aurora

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