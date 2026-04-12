Eros Ramazzotti a Praga con Aurora e il piccolo Cesare | il concerto diventa una festa di famiglia

Eros Ramazzotti si è esibito a Praga in un concerto che si è trasformato in un momento di festa familiare. Sul palco, l’artista ha condiviso l’evento con la compagna Aurora e il loro bambino Cesare, creando un’atmosfera intima e carica di emozioni. La presenza della famiglia ha attirato l’attenzione dei presenti, rendendo l’evento più di un semplice spettacolo musicale.

Il cantante romano è attualmente impegnato in Una storia importante World Tour che lo porterà in giro per mezzo mondo, con 56 concerti in 27 Paesi tra Europa, Nord e Sud America. In Italia sarà negli stadi a cominciare dal Meazza, dove è atteso il 9 giugno. Lo spettacolo nella capitale della Repubblica Ceca si è tenuta nell'Arena cittadina gremita di fan. Aurora ha condiviso alcuni video e scatti della serata sui social, in particolare una foto in cui, abbracciata al figlio Cesare, ascolta emozionata la musica del padre. «Ti porto dove c'è musica»: con una strofa di papà Eros, ha poi dolcemente commentato la foto. Una serata, dunque, trascorsa all'insegna dell'amore con Cesare che si è anche improvvisato ballerino sulle note delle canzoni del nonno.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eros Ramazzotti a Praga con Aurora e il piccolo Cesare: il concerto diventa una festa di famiglia Leggi anche: I fan speciali di Eros Ramazzotti: al concerto di Praga anche il nipotino Cesare e la figlia Aurora. Un live ad alta emozione Leggi anche: Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora Ramazzotti al concerto di Mantova (VIDEO)