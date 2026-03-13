Il palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accogliere la Coppa Italia LNP nel weekend del 13 marzo 2026. La competizione vede in campo la squadra Dole contro Brindisi, con il pubblico che si aspetta due partite intense e piene di tensione. La manifestazione coinvolge diverse squadre e atleti del campionato di pallacanestro italiano. Rimini diventa così protagonista di un evento sportivo di rilievo nazionale.

Il palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accogliere l’intera nazione nel weekend del 13 marzo 2026, trasformando la città in epicentro del basket italiano per la Coppa Italia LNP. La Dole Rimini, guidata da Sandro Dell’Agnello, ha garantito la propria presenza grazie al terzo posto ottenuto al termine del girone d’andata, sfidando la Valtur Brindisi per un posto nella finale dominicale. Le semifinali di Serie A2 e B prenderanno il via venerdì sera, con l’obiettivo di selezionare le due squadre che si contenderanno il trofeo di metà stagione. La sfida tra i biancorossi riminesi e la formazione pugliese è definita come una partita da dentro o fuori, dove la vittoria assume un valore moltiplicato dal fattore campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini ospita la Coppa Italia: Dole sfida Brindisi per

Articoli correlati

Basket, il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B. La Dole sfida Brindisi per un posto in finaleSi parte venerdì con le semifinali di serie A2: ad aprire le danze saranno Tezenis Verona e Victoria Libertas Pesaro, poi spazio al “secondo round”...

Coppa Italia: Rimini sfida Brindisi al Palasport FlaminioLa settimana della Coppa Italia LNP 2026 si avvicina con la Dole Rimini che affronta la Valtur Brindisi in semifinale.

Contenuti utili per approfondire Coppa Italia

Temi più discussi: Basket, il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B. La Dole sfida Brindisi per un posto in finale; A Rimini le Final Four di Coppa Italia: il Flaminio ospita il grande basket; Coppa Italia - Futsal Russi vs Prato, la cronaca; Vuelle, con la Juvi Cremona occasione ghiotta. Una chance di tornare capolista in solitaria.

Coppa Italia, comincia la Final Four. Alle 21 la semifinale Rimini-BrindisiÈ tempo di Final Four di Coppa Italia di serie A2. Nel Flaminio di Rimini il sipario si alza alle 17,15 con la prima semifinale tra Verona e Pesaro, a seguire (ore 21,00) la sfida ... quotidianodipuglia.it

Basket, il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B. La Dole sfida Brindisi per un posto in finaleSi parte venerdì con le semifinali di serie A2: ad aprire le danze saranno Tezenis Verona e Victoria Libertas Pesaro, poi spazio al secondo round con la sfida tra Valtur Brindisi e Dole Rimini ... riminitoday.it

Coppa Italia femminile: Roma-Inter 1-1 nella semifinale di andata #SkySport #RomaInter x.com

Roma e Inter pareggiano nella semifinale d'andata di Coppa Italia La cronaca del match nel primo commento - facebook.com facebook