Coppa delle Nazioni Rosola ha vinto la generale della Course de la Paix!

Nel ciclismo giovanile internazionale, un atleta ha conquistato il titolo generale alla Course de la Paix, nota anche come Coppa delle Nazioni. La vittoria è arrivata grazie a un risultato complessivo che ha distinto il corridore durante l'intera gara. Questa affermazione rappresenta un importante traguardo per l'atleta, che si è imposto sugli altri partecipanti in diverse tappe della competizione. La vittoria è stata annunciata al termine della manifestazione.

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