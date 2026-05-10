Coppa delle Nazioni Rosola ha vinto la generale della Course de la Paix!
Nel ciclismo giovanile internazionale, un atleta ha conquistato il titolo generale alla Course de la Paix, nota anche come Coppa delle Nazioni. La vittoria è arrivata grazie a un risultato complessivo che ha distinto il corridore durante l'intera gara. Questa affermazione rappresenta un importante traguardo per l'atleta, che si è imposto sugli altri partecipanti in diverse tappe della competizione. La vittoria è stata annunciata al termine della manifestazione.
Patrick Pezzo Rosola ha portato a casa un grande successo: ha vinto la generale della Course de la Paix – Coppa delle Nazioni Patrick Pezzo Rosola ha scritto una pagina da antologia nel ciclismo giovanile internazionale. A diciotto anni, il veronese ha conquistato la classifica generale della Course de la Paix Juniors, prestigioso appuntamento della Coppa delle Nazioni UCI su quattro tappe, regolando i danesi Malthe Risbjerg e Julius Loevstrup Birkedal. Si parla di un solo secondo sul primo, sette sul secondo. Indossando i colori azzurri sotto la guida del CT Dino Salvoldi, Pezzo Rosola ha messo in mostra non solo un motore impeccabile, ma una lettura tattica rara per la categoria.🔗 Leggi su Sportface.it
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