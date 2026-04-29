Il colosso cesenate del kiwi celebra 25 anni di attività superando i 100 milioni di euro di fatturato
L'azienda cesenate specializzata nella produzione di kiwi ha raggiunto i 25 anni di attività, segnando un traguardo storico con un fatturato che ha superato i 100 milioni di euro. La società, conosciuta a livello internazionale, ha registrato un aumento dei volumi di vendita su tutte le varietà di kiwi. La celebrazione dei 25 anni coincide con risultati economici di rilievo per l'impresa, che continua a espandersi nel mercato globale.
Jingold, specialista globale del kiwi con sede a Cesena, celebra i 25 anni dalla fondazione con un fatturato record e volumi in crescita su tutte le varietà. “Un traguardo - spiega una nota - che arriva al termine di una stagione lunga e articolata, caratterizzata da un contesto complesso, tra.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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