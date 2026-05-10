A Manfredonia si è svolto un convegno dedicato ai reati ambientali e urbanistici, organizzato dal Rotary Club locale. L'incontro ha visto la partecipazione di professionisti e rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno analizzato le normative e le recenti problematiche legate a queste tematiche. Durante la giornata sono stati affrontati casi pratici e si sono discusse possibili soluzioni per migliorare il controllo e la tutela del territorio.

Il Rotary Club Manfredonia è lieto di invitare la cittadinanza, i professionisti, gli studenti e le istituzioni al convegno: Le conclusioni saranno affidate al Dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia. Il convegno rappresenta un’importante occasione di formazione e dialogo interdisciplinare tra professionisti, tecnici, amministratori, studenti e cittadini. Al centro del dibattito vi sono questioni cruciali per il futuro del territorio: sostenibilità, sviluppo urbanistico e responsabilità giuridiche. Il convegno è valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini patrocinanti (Avvocati, Architetti e Geometri).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Convegno sui reati ambientali e urbanistici a Manfredonia

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