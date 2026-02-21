Alta Irpinia stretta sui reati ambientali | sequestrata area con rifiuti speciali

Nella zona dell’Alta Irpinia, i carabinieri hanno sequestrato un'area colma di rifiuti speciali abbandonati illegalmente. La scoperta è avvenuta durante un blitz notturno, che ha portato al ritrovamento di sacchi e bidoni pieni di materiali pericolosi. Le forze dell’ordine hanno individuato il responsabile e avviato le procedure di confisca. La presenza di rifiuti abbandonati rappresenta un rischio concreto per l’ambiente e la salute pubblica. Gli accertamenti continuano per identificare eventuali altri responsabili.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con il supporto dei reparti speciali dell'Arma, prosegue senza sosta nella campagna di controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali. Gli ultimi interventi hanno interessato diversi comuni della provincia, portando all'accertamento di violazioni sia di natura penale che amministrativa. Nel corso del controllo, i militari hanno accertato la presenza, nell'area perimetrale esterna dell'attività, di circa 20 metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non, depositati in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza alcuna misura di sicurezza.