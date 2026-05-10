Contromanifestazione non autorizzata | la polizia identifica 40 persone

Il 9 maggio 2026 si è verificato un episodio di tensione in piazza della Pace, dove circa cento persone appartenenti a diversi collettivi sono scese in strada. La polizia ha identificato 40 individui coinvolti in una contro-manifestazione non autorizzata, che si è sovrapposta al presidio organizzato dal comitato “Remigrazione e Riconquista”. La situazione ha portato a momenti di scontro e caos nel pomeriggio.

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