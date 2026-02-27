Stazione ferroviaria sorvegliata speciale il pattuglione della Polizia di Stato identifica 100 persone e trovata droga abbandonata

Nella serata di giovedì, la stazione ferroviaria di Rimini è stata teatro di un grande controllo condotto dalla Polizia di Stato, con la collaborazione di carabinieri e del nucleo cinofilo della Municipale. Durante le operazioni, sono state identificate circa 100 persone e trovata droga abbandonata nelle vicinanze. L’intervento ha visto un potenziamento della sorveglianza sul territorio.

E' scattato nella serata di giovedì un maxi controllo della stazione ferroviaria di Rimini da parte del personale della Questura che, insieme ai carabinieri e al nucleo cinofilo della Municipale, hanno passato al setaccio piazzale Cesare Battisti. Il bilancio ha visto venire identificate 100.